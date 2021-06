(Di martedì 29 giugno 2021) Si è arroventata ulteriormente la vicenda che riguarda la sparizione di, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il primo settembre del 2004. Mammaè arrabbiatissima e nei giorni scorsi ha deciso di diffidare il programma ‘Quarto Grado’ di Gianluigi Nuzzi . Il conduttore televisivo ha però scelto di andare avanti per la sua strada e ha comunque terminato la trasmissione parlando appunto della piccola di cui ancora oggi non si sono le tracce dopo diciassette anni. Insomma, una vicenda triste e violenta come un pugno sullo stomaco. Queste le parole di Nuzzi dopo la diffida della ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : “#Attenti a #Quello che #Vedete”. #Denise #Pipitone, l’#Allarme di #Piera Maggio - lerribaldo : @RaiSport Grande Andrea, è un piacere ascoltare il Tour narrato da te e Garzelli!! Trasmettete passione e entusiasm… - AjelloPaolo : @EmyMorvan Attenti vi dico solo quello , siete troppo sicuri di voi stessi - donlapodlm : Attenti questi due gol presi sono segnali... non è tutto oro quello che luccica #FRASUI - ricardorubio44 : La Svizzera superiore alla Francia finora. L'obiettivo principale è quello di penetrare tra le linee lungo le caten… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti quello

ilGiornale.it

'Lunghi giorni distratti - spiega Emanuele - vuol essere un'immagine diche abbiamo vissuto. ... Distrarsi non significa per forza non essere, significa guardare altrove per trovareuna ...Siamo sempre piùa contenere gli sprechi alimentari, e con l'aiuto delle nuove tecnologie stiamo esplorando ... L'obiettivo èdi aiutare i ristoratori nel loro processo di digitalizzazione:...Nonostante l’importanza del fenomeno, finora si sapeva abbastanza poco a livello globale del suo andamento, ma ora un rapporto appena pubblicato dall’Intergovernmental Oceanographic Commission dell’Un ...PERUGIA Attenti alle truffe on line. Con l’estate che è esplosa, la zona bianca e la voglia di vacanza dopo l’anno nero del Covid (ma va mantenuta alta la ...