21 anni fa il cucchiaio di Totti che stese l’Olanda e Van der Sar (VIDEO) (Di martedì 29 giugno 2021) Era il 29 giugno 2000 quando Francesco Totti trascinò l'Italia in finale all'Europeo con il suo cucchiaio che stese l'Olanda. Grande merito anche a Francesco Toldo che parò diversi penalty agli Oranje. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 giugno 2021) Era il 29 giugno 2000 quando Francescotrascinò l'Italia in finale all'Europeo con il suochel'Olanda. Grande merito anche a Francesco Toldo che parò diversi penalty agli Oranje.

Advertising

DanteCrying : RT @DAZN_IT: 29 giugno 2000: “Mo je faccio er cucchiaio...” ??? Il dietro le quinte di uno dei gesti più folli e geniali di un’icona degli a… - DAZN_IT : 29 giugno 2000: “Mo je faccio er cucchiaio...” ??? Il dietro le quinte di uno dei gesti più folli e geniali di un’ic… - alessandro_psc : 29/06/2000: 21 anni fa il #cucchiaio di #Totti a #Euro2000 in semifinale contro l’Olanda. 21 anni dopo Mbappè “cond… - Mediagol : VIDEO Totti, 21 anni fa il cucchiaio del Pupone: la perla all’Olanda in semifinale - durchdienachtx : Che bella l'estate e che belli questi 27 anni. Sono scesa in tempo dal pullman perché mi girava la testa e ora son… -