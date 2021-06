Wimbledon 2021 | Sinner saluta al primo turno | Fucsovics si impone in quattro set

(Di lunedì 28 giugno 2021) Martonelimina inset 5-7 6-3 7-5 6-3 Janniknel match valevole per ildel torneo di. Dopo un buon inizio, l’azzurro cade sotto i colpi dell’ungherese che, dunque, conquista il pass per ilsuccessivo. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI L’ungherese si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, riuscendo immediatamente a strappare il servizio al rivale, ma nel game successivo il tennista azzurro è bravo a reagire e a recuperare il break di svantaggio, dopo due palle break ...

amara l'erba di Jannik Sinner che esce di scena all'esordio assoluto nel torneo dibattuto dal solido ungherese Marton Fucsovics in quattro set 5 - 7 6 - 3 7 - 5 6 - 3. Una stagione sull'erba che si chiude senza vittorie per l'altoatesino, già battuto all'esordio del Queen'...Seppi vola al 2° turno grazie al successo su Sousa, subito fuori Sinner rimontato da Fucsovics. Ora in campo Travaglia - Martinez (canale 256), Cecchinato - Broady (canale 255), Fognini - Ramos ...L'elvetica ha vinto 3-6, 6-1, 11-9 contro la Kudermetova, mentre il greco si è inchinato a Tiafoe (6-4, 6-4, 6-3).Esordio vincente per Andreas Seppi nel singolare maschile di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England ...