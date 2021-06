Wall Street contrastata. Positivo il Nasdaq

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Giornataper la Borsa USA, in flessione dello 0,70% sul Dow Jones, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.275 punti. In rialzo il100 (+0,91%); sulla parità l’S&P 100 (+0,08%). Ilè sostenuto dai rialzi del settore tech, i cui titoli crescono sui timori per nuove ondate di coronavirus in Asia e il dilagare della variante Delta in Europa. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+0,94%) e utilities (+0,68%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-3,27%), finanziario (-1,20%) e beni ...

Giornata contrastata per la Borsa USA , in flessione dello 0,70% sul Dow Jones , mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l' S&P - 500 , che rimane a 4.275 punti. In rialzo il ...Oggi i mercati, nonostante l'avvio in terreno positivo di, hanno risentito dei timori per l'incremento dei contagi della variante Delta del coronavirus. Hanno in particolare pesato il ...(Teleborsa) – Giornata contrastata per la Borsa USA, in flessione dello 0,70% sul Dow Jones, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a ...Chiusura opaca oggi per Piazza Affari che non si accoda a Wall Street che veleggia sui nuovi top storici. Il Ftse Mib ha chiuso nei pressi dei minimi di giornata e si segnala come uno dei peggiori ind ...