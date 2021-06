Un’altra Task Force! È per “stanare” gli over 60 che non vogliono vaccinarsi: “Vanno trovati” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il supercommissario generale Figliuolo lo aveva annunciato in sordina qualche giorno fa: “Dobbiamo trovare gli over 60 che non hanno ancora ricevuto il vaccino”. Come se fossero dei criminali fuggiaschi da riacciuffare e portare all’ordine. E sembrava quasi una minaccia, detta in divisa poi… E il governo gli ha dato subito ascolto, dando seguito a una moda che abbiamo capito piacergli tanto: istituire una Task force, l’ennesima da quando in Italia è scoppiato il Covid. Ricorderete tutte le Task force di contiana memoria… Ebbene, il “governo dei migliori” prosegue sulla stessa strada. L’allarme ora è dovuto ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 giugno 2021) Il supercommissario generale Figliuolo lo aveva annunciato in sordina qualche giorno fa: “Dobbiamo trovare gli60 che non hanno ancora ricevuto il vaccino”. Come se fossero dei criminali fuggiaschi da riacciuffare e portare all’ordine. E sembrava quasi una minaccia, detta in divisa poi… E il gno gli ha dato subito ascolto, dando seguito a una moda che abbiamo capito piacergli tanto: istituire unaforce, l’ennesima da quando in Italia è scoppiato il Covid. Ricorderete tutte leforce di contiana memoria… Ebbene, il “gno dei migliori” prosegue sulla stessa strada. L’allarme ora è dovuto ...

