Trovata 16enne morta vicino a un bosco: si indaga per omicidio (Di lunedì 28 giugno 2021) . I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti. Non è escluso che l'aggressore possa essere un coetaneo Una 16enne, Chiara Gualzetti, è stata Trovata morta ai margini di un bosco a Monteveglio (Bologna). La giovane era scomparsa domenica da casa. La procura ordinaria, insieme

