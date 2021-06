Tabellone maschile Wimbledon 2021: Djokovic guida il seeding, quattro azzurri teste di serie (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Tabellone principale maschile di Wimbledon 2021, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. A guidare il Tabellone maschile sarà Novak Djokovic, seguito da Daniil Medvedev. Dopo di loro ci saranno Stefanos Tsitsipas e Zverev, a seguito della rinuncia di Dominic Thiem. L’Italia, al pari della Russia, è la nazione che vanta più teste di serie. Sono quattro in fattispecie: Matteo Berrettini (7), Jannik Sinner (19), Lorenzo Sonego (23) e Fabio Fognini (26). Di seguito tutti gli accoppiamenti di ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilprincipaledi, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Are ilsarà Novak, seguito da Daniil Medvedev. Dopo di loro ci saranno Stefanos Tsitsipas e Zverev, a seguito della rinuncia di Dominic Thiem. L’Italia, al pari della Russia, è la nazione che vanta piùdi. Sonoin fattispecie: Matteo Berrettini (7), Jannik Sinner (19), Lorenzo Sonego (23) e Fabio Fognini (26). Di seguito tutti gli accoppiamenti di ...

