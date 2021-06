Pensioni scuola: valutazione periodi e servizi non coperti da contribuzione, la guida (Di lunedì 28 giugno 2021) Riscatto contributi per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG della Gestione Pubblica, una concreta possibilità di aumentare il proprio montante dei contributi, ma con onere a proprio carico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Riscatto contributi per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG della Gestione Pubblica, una concreta possibilità di aumentare il proprio montante dei contributi, ma con onere a proprio carico. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensioni scuola: valutazione periodi e servizi non coperti da contribuzione, la guida - samgam75 : @DanieleBerghino Non è un monolite! Per fortuna c’è una costituzione (e un buon senso), altrimenti a quest’ora sare… - GrandineSole : @GenCar5 Questo malandato Paese levantino fatto di parassiti assenteisti e poco produttivi si riforma solo privatiz… - Seba64292974 : Finisci la scuola, ti annoi, vuoi soldi per divertirti, scopri che il lavoro ti tiene abbastanza distratto, passano… - scuolainforma : Pensioni scuola, Nota Ministero Istruzione su cessazioni dal servizio e comunicazioni a NoiPa -