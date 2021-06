MOVIOLA – Francia-Svizzera | rigore col Var per fallo su Zuber | proteste francesi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Episodio daincon ilconcesso dal Var per unnetto di Pavard suche è davvero scatenato stasera. L’arbitro argentino Rapallini non aveva concesso il penalty, poi nell’area elvetica sul ribaltone di fronte protesta Mbappe per un presunto. Il Var fa accorgere il fischietto sudamericano del contatto precedente ed èper la, protesta Deschamps e tutti i giocatori. Purtroppo per Petkovic, però, Ricardo Rodriguez sbaglia. SportFace.

Episodio da moviola in Francia-Svizzera con il rigore concesso dal Var per un fallo netto di Pavard su Zuber che è davvero scatenato stasera. L'arbitro argentino Rapallini non aveva concesso il penalty, poi nell'area elvetica sul ribaltone di fronte protesta Mbappe per un presunto. Il Var fa accorgere il fischietto sudamericano del contatto precedente ed è per la, protesta Deschamps e tutti i giocatori. Purtroppo per Petkovic, però, Ricardo Rodriguez sbaglia.