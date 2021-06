(Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in una, perchè unache per dieci anni vede il susseguirsi di sette governi è una. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto tre governi con tre maggioranze diverse. Non è fisiologico tutto ciò”. Lo ha detto Enrico, segretario del Pd, nel corso della conferenza stampa organizzata per presentare ladel partito sulla riforma dei regolamenti parlamentari.“In questa legislatura – ha continuato – abbiamo vissuto la più grande quantità di cambi di casacca che non termina, anzi continua, creando ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Letta “Democrazia malata, dal Pd proposta contro il trasformismo” - - DirettaSicilia : Letta “Democrazia malata, dal Pd proposta contro il trasformismo”, - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in una democrazia malata, perchè una democrazia che per dieci anni vede il susseguirsi… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Letta “Democrazia malata, dal Pd proposta contro il trasformismo” -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Letta “Democrazia malata, dal Pd proposta contro il trasformismo” - -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Democrazia

La Sicilia

"Noi siamo e viviamo in unamalata. Perchè unache vede in 10 anni il susseguirsi di 7 governi non è fisiologico" ed inoltre "in questa ... Così il segretario del Pd, Enrico, ...Così il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina rispondendo a una domanda su le Agorà che partiranno a breve. Uno strumento, spiega, di "partecipativa che non è...ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in una democrazia malata, perchè una democrazia che per dieci anni vede il susseguirsi di sette governi è una ...M5s/PARLA LETTA "Ascolteremo con attenzione quello che dirà Conte...": ecco le parole del segretario. Ascoltate ...