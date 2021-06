Israele, i suprematisti attaccano i palestinesi e la polizia resta a guardare (Di lunedì 28 giugno 2021) In una dichiarazione diffusa il 24 giugno, Amnesty International ha accusato la polizia israeliana di aver commesso, durante e dopo il confitto in Israele e a Gaza, una lunga serie di violazioni dei diritti umani ai danni dei palestinesi in Israele e a Gerusalemme Est occupata, attraverso una campagna repressiva basata su arresti di massa, uso illegale della forza contro manifestanti pacifici, maltrattamenti e torture. La dichiarazione, in versione inglese, può essere letta qui. Una delle denunce più gravi riguarda la mancata protezione dei cittadini palestinesi di Israele dagli attacchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) In una dichiarazione diffusa il 24 giugno, Amnesty International ha accusato laisraeliana di aver commesso, durante e dopo il confitto ine a Gaza, una lunga serie di violazioni dei diritti umani ai danni deiine a Gerusalemme Est occupata, attraverso una campagna repressiva basata su arresti di massa, uso illegale della forza contro manifestanti pacifici, maltrattamenti e torture. La dichiarazione, in versione inglese, può essere letta qui. Una delle denunce più gravi riguarda la mancata protezione dei cittadinididagli attacchi ...

