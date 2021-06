Inter | rinnovo del contratto fino al 2022 per D’Ambrosio e Ranocchia

(Di lunedì 28 giugno 2021) L‘ha annunciato i rinnovi delalper i due difensori Daniloe Andrea. I due difensori nerazzurri, riserve di lusso per la squadra che verrà allenata da Simone Inzaghi, erano in scadenza e come comunicato in una nota sul sito ufficiale del club, prolungano l’accordo per un’altra stagione,al 30 giugno. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinnovo

2 Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia restano all', ora è tutto ufficiale. La società nerazzurra comunica ildei due difensori, entrambi prolungano fino al 2022. D'AMBROSIO - 'FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di ...Non solo rinforzi: i pensieri del Diavolo sono rivolti anche aldi Kessie . Il ... L'e il Real Madrid hanno già preso contatti con l'entourage del giocatore ex Atalanta: ecco perché i ...Doppio rinnovo ufficiale: continua l'avventura all'Inter di Ranocchia e non solo. Ecco i due comunicati del club nerazzurro ...L‘Inter ha annunciato i rinnovi del contratto fino al 2022 per i due difensori Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia. I due difensori nerazzurri, riserve di lusso per la squadra che verrà allenata da S ...