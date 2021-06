Inter | continua l’attesa per la nuova maglia | tempi in linea con le passate stagioni

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’non ha ancora svelato lahome 21/22 La stagione 21/22 prenderà il via ufficialmente giovedì e l’non ha ancora presentato lahome che avrà al centro del petto lo scudetto conquistato nell’ultimo campionato. Oltre a ciò ci sarà un cambio epocale. Al centro dellanon campeggerà più la scritta Pirelli che proprio a partire dall’1 luglio non sarà più il main sponsor del club nerazzurro. Andando indietro nel tempo, a partire dalla stagione 2009/2010 si può notare come lasia stata quasi sempre presentata nel mese di luglio, tranne con qualche ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Inter: scelto il vice Hakimi: Con Hakimi destinato al PSG, l'Inter continua la ricerca...… - jcrvo : @CalcioFinanza Faccio notare che il rating del debito dell'Inter è BB-, per giunta con outlook negativo, ovvero due… - Sovra_pensiero : @MilanNewsit Articoli abbastanza scontati sul Milan, un po' meno sull'Inter che la stampa continua a considerare un… - infoitsport : Dopo-Hakimi, l'Inter continua a monitorare anche la situazione di Alessandro Florenzi - yebonavits : @Giovann42794085 @Inter Ciao Giovanni, continua a seguirmi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter continua

l'Europeo social di Gary Lineker . Dopo aver fatto discutere per i commenti sull'Italia nel ... Un fallo che l'attaccante dell'ha "sopportato" rimanendo in piedi e cercando di proseguire l'...Commenta per primo Con Hakimi destinato al PSG, l'la ricerca del suo erede. Hector Bellerin è il nome su cui i dirigenti nerazzurri stanno lavorando negli ultimi giorni: l'esterno spagnolo può essere un'opzione se l' Arsenal lo ...Estate 1998: il Regno Unito era all’apice di quell’operazione di marketing politico-culturale legata al primo ministro Tony Blair nota come Cool Britannia. La fase terminale del britpop s’impastava al ...Il Milan e Brahim Diaz sono destinati a incontrarsi nuovamente nella prossima stagione: si cerca l'intesa definitiva col Real Madrid ...