I falsi amici della libertà (Di lunedì 28 giugno 2021) Non si può discutere davvero di diritti senza mettere al centro del dibattito pubblico un diritto universale che mai dovrebbe essere schiacciato dagli altri: la libertà di espressione. Il numero domenicale del Guardian ha dedicato un formidabile editoriale al dibattito sul gender e ha offerto ai suoi lettori un elemento di riflessione per nulla scontato, considerando il fatto che il giornale in questione è lo stesso che meno di un anno fa costrinse una sua giornalista, Suzanne Moore, a lasciare il quotidiano per via di alcune opinioni sul gender ritenute offensive. Il Guardian, citando alcuni esempi di donne punite, censurate e persino aggredite fisicamente per le loro ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) Non si può discutere davvero di diritti senza mettere al centro del dibattito pubblico un diritto universale che mai dovrebbe essere schiacciato dagli altri: ladi espressione. Il numero domenicale del Guardian ha dedicato un formidabile editoriale al dibattito sul gender e ha offerto ai suoi lettori un elemento di riflessione per nulla scontato, considerando il fatto che il giornale in questione è lo stesso che meno di un anno fa costrinse una sua giornalista, Suzanne Moore, a lasciare il quotidiano per via di alcune opinioni sul gender ritenute offensive. Il Guardian, citando alcuni esempi di donne punite, censurate e persino aggredite fisicamente per le loro ...

