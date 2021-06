Ha senso salvare tutti gli edifici antichi? Forse dovremmo operare delle scelte (Di lunedì 28 giugno 2021) Alcuni mesi fa, in piena crisi pandemica e in seria emergenza ospedaliera, specie nei reparti di terapia intensiva, qualcuno aveva avanzato l’agghiacciante ipotesi di dover ad un certo punto compiere delle scelte. Si doveva, mutuando l’esempio di alcuni paesi nordici, optare se tentare di salvare tutti, ipotesi impossibile data la carenza di posti letto, oppure salvare solo chi aveva reali possibilità di sopravvivenza per età e condizioni generali di salute pre Covid, riducendo così anche gli alti costi. Non si è saputo nulla ma ritengo che alla fine questa sia stata, in alcuni casi, la scelta adottata. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Alcuni mesi fa, in piena crisi pandemica e in seria emergenza ospedaliera, specie nei reparti di terapia intensiva, qualcuno aveva avanzato l’agghiacciante ipotesi di dover ad un certo punto compiere. Si doveva, mutuando l’esempio di alcuni paesi nordici, optare se tentare di, ipotesi impossibile data la carenza di posti letto, oppuresolo chi aveva reali possibilità di sopravvivenza per età e condizioni generali di salute pre Covid, riducendo così anche gli alti costi. Non si è saputo nulla ma ritengo che alla fine questa sia stata, in alcuni casi, la scelta adottata. ...

