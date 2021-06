Giuntoli: "Non parlo con i giornalisti, ma Camara non ci interessa" (Di lunedì 28 giugno 2021) Cristiano Giuntoli ha risposto con un messaggio alla redazione Sport 24, portale greco, sollecitato sulla questione Camara: "Non parlo con i giornalisti, ma Camara non ci interessa". Chiusura totale quindi, che andrà confermata o meno, nei confronti del centrocampista dell'Olympiakos. Notizia che stupisce e non poco, considerando l'insistenza con la quale Camara è stato accostato al Napoli nei giorni scorsi. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Cristianoha risposto con un messaggio alla redazione Sport 24, portale greco, sollecitato sulla questione: "Noncon i, manon ci". Chiusura totale quindi, che andrà confermata o meno, nei confronti del centrocampista dell'Olympiakos. Notizia che stupisce e non poco, considerando l'insistenza con la qualeè stato accostato al Napoli nei giorni scorsi.

