Francia - Svizzera 0 - 0. È iniziato l'incontro alla Puskas Arena (Di lunedì 28 giugno 2021) La terza giornata di ottavi di finale ad si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all' Arena Naional di Bucarest tra e . Les Bleus hanno chiuso primi nel girone di ferro dell'... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) La terza giornata di ottavi di finale ad si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all'Naional di Bucarest tra e . Les Bleus hanno chiuso primi nel girone di ferro dell'...

Advertising

CamFerrari25 : RT @CamFerrari25: La Francia sotto con la Svizzera. Gli italiani: #FRASUI #FRA #SUI - sottacetoh : Pazzesca questa semifinale dell'eurovision. E quando la Svizzera farà fuori la Francia dagli europei then what #FRASUI - AyarbaffoH : Comunque la Francia è troppo piú forte, speriamo che la Svizzera faccia il miracolo - alfo_lanzieri : Svizzera in vantaggio sulla Francia. Chissà se ne capisce più di calcio o di politica #FRASUI #EURO2020 - Lukeysmar : francia svizzera è eurovision all over again -