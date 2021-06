Euro 2020, la Spagna vola ai quarti: Crozia ko 5-3 ai supplementari, Alvaro Morata decisivo (Di lunedì 28 giugno 2021) Un'altalena di emozioni che alla fine premia la squadra che ha cercato maggiormente la vittoria. La Spagna stacca il biglietto per i quarti di Euro 2020 dopo una maratona di 120 minuti battendo 5-3 la Croazia in una partita ricca di colpi di scena, tra errori clamorosi e gesti balistici straordinari. E con un andamento schizofrenico. La Roja dopo un buon inizio si ritrova a dover inseguire per un clamoroso autogol di Pedri, il cui retropassaggio al portiere si rivela letale a causa del mancato controllo di Unai Simon. Le Furie Rosse hanno la forza di rialzarsi, pareggiando i conti con Sarabia, per poi affondare il colpo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Un'altalena di emozioni che alla fine premia la squadra che ha cercato maggiormente la vittoria. Lastacca il biglietto per ididopo una maratona di 120 minuti battendo 5-3 la Croazia in una partita ricca di colpi di scena, tra errori clamorosi e gesti balistici straordinari. E con un andamento schizofrenico. La Roja dopo un buon inizio si ritrova a dover inseguire per un clamoroso autogol di Pedri, il cui retropassaggio al portiere si rivela letale a causa del mancato controllo di Unai Simon. Le Furie Rosse hanno la forza di rialzarsi, pareggiando i conti con Sarabia, per poi affondare il colpo ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Pagelle Francia Svizzera: TOP e FLOP del match VOTI I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Euro2020: pagelle Francia Svizzera Le pagelle dei protagonisti del match tra Francia e Svizzera, valido per gli ...

Spagna, Azpilicueta: "Abbiamo sofferto con la Croazia. Ma i quarti sono meritati" Cesar Azpilicueta, esterno della Spagna, ha festeggiato la vittoria ottenuta a Euro 2020 contro la Croazia: le sue parole Cesar Azpilicueta, esterno della Spagna, ha festeggiato la vittoria ottenuta a Euro 2020 contro la Croazia. Le sue dichiarazioni. "Abbiamo sofferto molto. ...

Euro 2020, se il Belgio si inginocchierà lo farà anche l'Italia: le reazioni Tuttosport Le pagelle Francia Svizzera/ Euro 2020, i voti del primo tempo a Bucarest Nel primo tempo di Francia Svizzera è arrivato un risultato a sorpresa visto il vantaggio degli elvetici, che al quarto d’ora sono passati con un colpo di testa di Seferovic, bravo a bruciare sul ...

Francia-Svizzera, le foto degli ottavi di finale Qui le migliori foto del sesto ottavo di finale ad Euro 2020 tra Francia e Svizzera, che determinerà l'avversaria della Spagna ai quarti ...

