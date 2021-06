Come Terence Hill lascerà Don Matteo, un addio legato al personaggio di Raoul Bova? (Di lunedì 28 giugno 2021) Da quando Terence Hill ha annunciato il suo addio a Don Matteo, svelando i motivi (familiari) che l’hanno spinto ad appendere la toga al muro, tutti si chiedono in che modo saluterà gli abitanti di Spoleto e ovviamente i suoi spettatori. In un’intervista con Il Corriere della Sera, l’attore ha rivelato nuovi dettagli sulla grande uscita di scena, a ventuno anni dall’inizio della fiction Rai. Salutato un prete ne arriva un altro: Raoul Bova raccoglierà l’eredità di Terence Hill, portando sullo schermo Don Massimo, un sacerdote alle prime armi che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Da quandoha annunciato il suoa Don, svelando i motivi (familiari) che l’hanno spinto ad appendere la toga al muro, tutti si chiedono in che modo saluterà gli abitanti di Spoleto e ovviamente i suoi spettatori. In un’intervista con Il Corriere della Sera, l’attore ha rivelato nuovi dettagli sulla grande uscita di scena, a ventuno anni dall’inizio della fiction Rai. Salutato un prete ne arriva un altro:raccoglierà l’eredità di, portando sullo schermo Don Massimo, un sacerdote alle prime armi che ...

Advertising

vaifarticasting : RT @_sempre_sarai_: Da Don Matteo a Don Massimo in 4 puntate. Ma un'ultima stagione con un bel finale per tutti, magari solo con 5 episodi… - infoitcultura : Don Matteo 13, Terence Hill rivela: “Scomparirò, vi spiego come accade” - GeorgeAddison87 : 'Forse solo Bud Spencer e Terence Hill sarebbero stati meglio.' ??????? Non capisco, Paolo, ma volevi due veri att… - _sempre_sarai_ : Da Don Matteo a Don Massimo in 4 puntate. Ma un'ultima stagione con un bel finale per tutti, magari solo con 5 epi… - limecade83 : @Italysckros certi personaggi sono delle icone come don Matteo e terence hill .io non vedrei mai per esempio dr hou… -