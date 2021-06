Cashback è tempo di rimborsi: la data per il premio di giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ tempo di rimborsi per tutti coloro che hanno sfruttato il Cashback ovvero la misura introdotta dal Governo guidato da Giuseppe Conte lo scorso dicembre per incentivare gli acquisti tracciabili in un momento molto delicato dal punto di vista dell’economia. Potranno infatti vedersi accreditare una parte delle spese effettuate solo coloro che hanno fatto acquisti pagando con bancomat, carte di credito o apposite applicazioni. E’ questa infatti una misura introdotta dal Governo per contrastare i pagamenti in contanti e di conseguenza l’evasione fiscale: pagando con le carte tutto è tracciabile e il cosiddetto “nero” inesistente. Il 30 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) E’diper tutti coloro che hanno sfruttato ilovvero la misura introdotta dal Governo guidato da Giuseppe Conte lo scorso dicembre per incentivare gli acquisti tracciabili in un momento molto delicato dal punto di vista dell’economia. Potranno infatti vedersi accreditare una parte delle spese effettuate solo coloro che hanno fatto acquisti pagando con bancomat, carte di credito o apposite applicazioni. E’ questa infatti una misura introdotta dal Governo per contrastare i pagamenti in contanti e di conseguenza l’evasione fiscale: pagando con le carte tutto è tracciabile e il cosiddetto “nero” inesistente. Il 30 ...

MassimoChiaram7 : RT @retroscenista: No ma perdete pure tempo a fare app 'complesse' e a 'seguirci' passo passo...ma non c'era già #Telepass per questo? #ch… - albiuno : RT @retroscenista: No ma perdete pure tempo a fare app 'complesse' e a 'seguirci' passo passo...ma non c'era già #Telepass per questo? #ch… - mlpedo1 : RT @retroscenista: No ma perdete pure tempo a fare app 'complesse' e a 'seguirci' passo passo...ma non c'era già #Telepass per questo? #ch… - retroscenista : No ma perdete pure tempo a fare app 'complesse' e a 'seguirci' passo passo...ma non c'era già #Telepass per questo?… - _DAGOSPIA_ : LI VOLETE O NO QUESTI SOLDI DEL CASHBACK? - MANCANO 48 ORE DI TEMPO PER OTTENERE I RIMBORSI, MA...… -