Borsa e investimenti: ecco le azioni da monitorare nei prossimi mesi secondo gli analisti (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre parte del mondo si prepara al progressivo allentamento delle restrizioni da Covid-19 e a scoprire quello che sarà il nuovo volto dell'economia post Coronavirus, una grossa fetta di investitori si domanda su quali azioni investire nell'immediato futuro. Complice il fermento che si registra sui mercati azionari, le attenzioni degli esperti sembrano focalizzarsi soprattutto sull'effetto riaperture, e in particolare su quei comparti che potrebbero risentire, maggiormente, delle ripartenze. Sulla falsariga delle quotazioni del petrolio, che dopo i minimi registrati in concomitanza delle restrizioni ha recuperato terreno -superando, di recente, la quota ...

