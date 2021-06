“Bancarotta fraudolenta”, confisca di beni e divieto di dimora: nei guai ristoratore sannita (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – In data odierna, a seguito di complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali del divieto di dimora nella Provincia di Benevento, nei confronti di un imprenditore sannita, operante nel settore della ristorazione, nonché dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, c.d. “diretta”, per € 528.097,60, quale profitto dei reati contestati nonché di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – In data odierna, a seguito di complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali deldinella Provincia di Benevento, nei confronti di un imprenditore, operante nel settore della ristorazione, nonché dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo finalizzato alla, c.d. “diretta”, per € 528.097,60, quale profitto dei reati contestati nonché di ...

