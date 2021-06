Ambrogio, libero per la rivoluzione degli inermi (Di lunedì 28 giugno 2021) (A cura di Luigi Crespi, Antonio Coniglio e Sabrina Renna) In principio, fu il sole a ruotare intorno alla terra. Poi arrivò Copernico e Galileo disse: “e pur si muove”. Invero, la terra ha sempre ruotato intorno a sole. Bisognava solo che arrivasse qualcuno a scoprire un dato certo. Un po’ come è avvenuto sulla pena di Ambrogio. La Costituzione ha sempre affermato che non esiste pena al di fuori della rieducazione, ma è dovuto arrivare il Tribunale di Sorveglianza di Milano per offrire una lezione di diritto costituzionale a questo paese, consegnare un’affermazione positiva apodittica all’evidenza. Ambrogio Crespi è tornato a casa, nelle more che il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) (A cura di Luigi Crespi, Antonio Coniglio e Sabrina Renna) In principio, fu il sole a ruotare intorno alla terra. Poi arrivò Copernico e Galileo disse: “e pur si muove”. Invero, la terra ha sempre ruotato intorno a sole. Bisognava solo che arrivasse qualcuno a scoprire un dato certo. Un po’ come è avvenuto sulla pena di. La Costituzione ha sempre affermato che non esiste pena al di fuori della rieducazione, ma è dovuto arrivare il Tribunale di Sorveglianza di Milano per offrire una lezione di diritto costituzionale a questo paese, consegnare un’affermazione positiva apodittica all’evidenza.Crespi è tornato a casa, nelle more che il ...

