Valentina Bisti (Tg1-Euro2020) aggredita in diretta: "sono stata Inseguita e insultata dai tifosi" (Di domenica 27 giugno 2021) Valentina Bisti, giornalista Rai a Euro 2020 e conduttrice di Unomattina, ha scritto un lungo post su Instagram per raccontare quello che è successo ieri dopo la partita Italia – Austria di Euro 2020. Profilo Instagram – Valentina BistiBisti aveva chiesto alle persone presenti di allontanarsi perché erano troppo vicine a lei e alla telecamera, in quanto era impossibile realizzare il collegamento con il Tg1. Ma la richiesta della giornalista ha scatenato una violenta reazione dei tifosi. Il racconto su Instagram Valentina Bisti, racconta ...

