Riccardo Muti | Mi sono stancato della vita | è un mondo in cui non mi riconosco più

(Di domenica 27 giugno 2021) “Mi. Perché è unin cui non mipiù. E siccome non posso pretendere che ilsi adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: ‘Tutto declina’”. Ad affermarlo è, il direttore di orchestra che il 28 luglio prossimo compirà 80 anni. “Ho avuto la fortuna di crescere negli anni 50, di frequentare il liceo di Molfetta dove aveva studiato Salvemini, con professori non severi; severissimi. Ricordo un’interrogazione di latino alle medie. L’insegnante mi chiese: ‘Pluit ...

Corriere della Sera

Ad affermarlo è, il direttore di orchestra che il 28 luglio prossimo compirà 80 anni. 'Ho avuto la fortuna di crescere negli anni 50, di frequentare il liceo di Molfetta dove aveva ...Poi, nel 1946, una gita in carrozza a Castel del Monte. Partimmo da Molfetta, viaggiammo tutta la notte. All'alba il cocchiere Nicola aprì la tendina, e apparve quella corona di pietra. Rimasi ...“Mi sono stancato della vita. Perché è un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: ‘Tutto declin ..."Ai miei funerali voglio solo silenzio, nessun applauso". Così Riccardo Muti, celeberrimo direttore di orchestra che il 28 luglio prossimo compirà 80 anni.