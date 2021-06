Rave con oltre 700 no mask in un paese dove è presente la variante Delta (Di domenica 27 giugno 2021) oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un Rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l’Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante Delta in un focolaio covid di 10 contagiati in corso. Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto. Come luogo di ritrovo, dopo pubblicità via social, è stata scelta la ex cava Geroletta, dove negli anni ’90 era stata anche messa a segno un’operazione antinquinamento delle forze dell’ordine che avevano ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021)700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a unparty a Maleo,del lodigianol’Ats ha certificato la presenza di tre casi diin un focolaio covid di 10 contagiati in corso. Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto. Come luogo di ritrovo, dopo pubblicità via social, è stata scelta la ex cava Geroletta,negli anni ’90 era stata anche messa a segno un’operazione antinquinamento delle forze dell’ordine che avevano ...

