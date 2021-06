Pulire le spiagge dalla plastica è una cosa che tutti possiamo fare, divertendoci anche con i bambini. E ora è anche trending su Instagram! (Di domenica 27 giugno 2021) Quest’estate nella borsa del mare, insieme alle creme solari e ai costumi, per essere à la page mettete anche un sacchetto biodegradabile. Servirà a raccogliere la plastica che, purtroppo, troverete in spiaggia. Ma anche a scoprire l’artista che è in voi grazie al plastic fishing. Funziona così: si raccoglie la plastica abbandonata in riva al mare o trasportata dalle onde, si compone, pezzetto dopo pezzetto, un pesce sulla battigia, si fotografa “l’opera” e si posta su Instagram. Con i bambini l’operazione spiagge pulite fai-da-te diventa un gioco, ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 giugno 2021) Quest’estate nella borsa del mare, insieme alle creme solari e ai costumi, per essere à la page metteteun sacchetto biodegradabile. Servirà a raccogliere lache, purtroppo, troverete in spiaggia. Maa scoprire l’artista che è in voi grazie al plastic fishing. Funziona così: si raccoglie laabbandonata in riva al mare o trasportata dalle onde, si compone, pezzetto dopo pezzetto, un pesce sulla battigia, si fotografa “l’opera” e si posta su Instagram. Con il’operazionepulite fai-da-te diventa un gioco, ...

