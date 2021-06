Movida violenta a Milano | immigrati lanciano bottiglie contro i carabinieri De Corato | inaccettabile

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 giugno 2021). Ormai è diventata la triste “normalità” dei weekend metropolitani. Su quanto accaduto ainterviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Riccardo De: “Sabato notte, come ormai accade tutti i fine settimana, si registra un vero e proprio bollettino di guerra nelle zone della. C’è stata una rissa in piazza XXIV Maggio con un gruppo di giovaniche hanno lanciatoarrivati per disperderli. Un italiano di 19 anni è stato anche arrestato per resistenza a ...