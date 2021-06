Meteo Europa: il tornado devastante dalla Moldavia. Paese distrutto (Di domenica 27 giugno 2021) tornado in Moldavia.Un tornado di violenza insolita per l’Europa centrale ha praticamente devastato un piccolo centro urbano della Repubblica Ceca. È stata per molti abitanti del Paese, la notte peggiore della loro vita a Hrušek nella regione di B?eclav, dove vivono circa 1.600 persone. Il temporale e il forte vento di giovedì scorso, accompagnato da un tornado, hanno distrutto circa un terzo del villaggio. Molte abitazioni probabilmente dovranno essere demolite. Di loro non restavano i muri perimetrali senza finestre e senza tetto. Come vedrete dal video, la maggior ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 giugno 2021)in.Undi violenza insolita per l’centrale ha praticamente devastato un piccolo centro urbano della Repubblica Ceca. È stata per molti abitanti del, la notte peggiore della loro vita a Hrušek nella regione di B?eclav, dove vivono circa 1.600 persone. Il temporale e il forte vento di giovedì scorso, accompagnato da un, hannocirca un terzo del villaggio. Molte abitazioni probabilmente dovranno essere demolite. Di loro non restavano i muri perimetrali senza finestre e senza tetto. Come vedrete dal video, la maggior ...

