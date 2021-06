Leonardo Sciascia, lo sguardo, il cinema: due mostre a Racalmuto e a Taormina (Di domenica 27 giugno 2021) «"Il giorno della civetta" ha rappresentato una svolta nella nostra famiglia. Mio padre lo terminò nell’estate del 60 nella vecchia casetta della Noce dove scrisse tutti i suoi libri». Ritrova i... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 giugno 2021) «"Il giorno della civetta" ha rappresentato una svolta nella nostra famiglia. Mio padre lo terminò nell’estate del 60 nella vecchia casetta della Noce dove scrisse tutti i suoi libri». Ritrova i...

Advertising

Iole34236263 : @giampi37045 A ciascuno il suo, come recitava il buon Leonardo Sciascia - MisterXLombard : @RossEleven @Thelma02559007 'Datemi una leva e vi solleveró il mondo'. Uno dei più grandi scienziati e matematici d… - francescoge07 : @Mosquitas77 @matteorenzi succede, d'altronde Leonardo Sciascia non si sarebbe prodigato per stilare una classifica… - ademartinis : San Marco in Lamis: Un archivio per Leonardo Sciascia, in Puglia - zazoomblog : Un archivio per Leonardo Sciascia in Puglia - #archivio #Leonardo #Sciascia #Puglia -