Jets – New York potrebbe far partire C.J. Mosley (Di domenica 27 giugno 2021) Nel 2019, i New York Jets hanno messo sotto contratto C.J. Mosley, offrendogli un accordo di 5 anni del valore di 85 milioni di dollari. In queste ultime due stagioni, il linebacker è però sceso in campo in appena due partite. A causa di un infortunio all’inguine e della sua volontà di non disputare il campionato 2020, Mosley non sembra aver ripagato l’investimento fatto dai Jets e ora la società pensa di impostare un trade per farlo partire. Cosa pensa C.J. Mosley in merito al suo futuro? C.J. Mosley sembra particolarmente fiducioso in merito al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Nel 2019, i Newhanno messo sotto contratto C.J., offrendogli un accordo di 5 anni del valore di 85 milioni di dollari. In queste ultime due stagioni, il linebacker è però sceso in campo in appena due partite. A causa di un infortunio all’inguine e della sua volontà di non disputare il campionato 2020,non sembra aver ripagato l’investimento fatto daie ora la società pensa di impostare un trade per farlo. Cosa pensa C.J.in merito al suo futuro? C.J.sembra particolarmente fiducioso in merito al ...

