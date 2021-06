Italia, testa ai quarti di finale: il programma completo degli Azzurri (Di domenica 27 giugno 2021) Domenica di relax per l’Italia dopo Wembley: il programma degli Azzurri in vista dei quarti di finale di Euro 2020 L’Italia è tornata a Coverciano dopo la vittoria di Wembley contro l’Austria e, al termine di una domenica di totale relax, conoscerà l’avversaria da affrontare in occasione dei quarti di finale di Euro 2020. Da lunedì a mercoledì gli Azzurri si alleneranno presso il Centro Tecnico Federale e si sottoporranno a ruota alle consuete conferenze stampa (ore 14). Giovedì la partenza per Monaco di Baviera, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Domenica di relax per l’dopo Wembley: ilin vista deididi Euro 2020 L’è tornata a Coverciano dopo la vittoria di Wembley contro l’Austria e, al termine di una domenica di totale relax, conoscerà l’avversaria da affrontare in occasione deididi Euro 2020. Da lunedì a mercoledì glisi alleneranno presso il Centro Tecnico Federale e si sottoporranno a ruota alle consuete conferenze stampa (ore 14). Giovedì la partenza per Monaco di Baviera, ...

