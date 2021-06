Inter, casting esterno: scatto per Hector Bellerin dell’Arsenal (Di domenica 27 giugno 2021) L’Inter continua a muoversi senza sosta sul fronte calciomercato, in entrata e uscita. Il club nerazzurro si è già mosso con due operazioni importanti: è arrivato Calhanoglu mentre è stato raggiunto l’accordo con il Psg per la cessione di Hakimi, nelle casse del club nerazzurro circa 70 milioni di euro. L’Inter ha bisogno almeno di altri 50 milioni di euro per far rifiatare le casse del club, il prossimo sacrificato dovrebbe essere Lautaro Martinez, l’argentino è finito nel mirino di Barcellona e Atletico Madrid. Sarà difficile per l’Inter confermarsi nella prossima stagione, già il cambio in panchina è stato un brutto colpo per i tifosi. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 giugno 2021) L’continua a muoversi senza sosta sul fronte calciomercato, in entrata e uscita. Il club nerazzurro si è già mosso con due operazioni importanti: è arrivato Calhanoglu mentre è stato raggiunto l’accordo con il Psg per la cessione di Hakimi, nelle casse del club nerazzurro circa 70 milioni di euro. L’ha bisogno almeno di altri 50 milioni di euro per far rifiatare le casse del club, il prossimo sacrificato dovrebbe essere Lautaro Martinez, l’argentino è finito nel mirino di Barcellona e Atletico Madrid. Sarà difficile per l’confermarsi nella prossima stagione, già il cambio in panchina è stato un brutto colpo per i tifosi. ...

