In zona bianca e senza mascherine all’aperto: da domani più libertà in tutta Italia. Ma la Variante Delta preoccupa (Di domenica 27 giugno 2021) Da lunedì 28 giugno finalmente tutta l’Italia sarà in zona bianca (si unisce anche l’ultima regione che mancava, la Valle d’Aosta) e senza più l’obbligo di mascherine all’aperto. Eccezion fatta per Norcia, dove il sindaco Nicola Alemanno ha prorogato la misura per altri sette giorni. Una rivoluzione rispetto agli ultimi sette mesi, con l’incognita però sempre più preoccupante della Variante Delta – che vede quadruplicati i casi a giugno rispetto a maggio – e potrebbe imporre nuove zone rosse limitate nel nostro Paese. Il ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Da lunedì 28 giugno finalmentel’sarà in(si unisce anche l’ultima regione che mancava, la Valle d’Aosta) epiù l’obbligo di. Eccezion fatta per Norcia, dove il sindaco Nicola Alemanno ha prorogato la misura per altri sette giorni. Una rivoluzione rispetto agli ultimi sette mesi, con l’incognita però sempre piùnte della– che vede quadruplicati i casi a giugno rispetto a maggio – e potrebbe imporre nuove zone rosse limitate nel nostro Paese. Il ...

Advertising

riotta : Si allentano le norme sulle mascherine, #ITA è tutta zona bianca, salgono i vaccini pur tra qualche confusione: tut… - RaiNews : 'La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus', ha detto il ministro della… - trash_italiano : ?? Ufficiale: da lunedì 28 giugno la mascherina non sarà più obbligatoria all’aperto in zona bianca - OneMilanes : El guernu l'hà decìs che da dumàn zona bianca dapertùt, però dìsen 'atensiùn, stì atènt, la variant l'è pusè cuntag… - infoitinterno : Via le mascherine all'aperto e Italia tutta in zona bianca -