GP Stiria, Perez: 'Un giro in più e sarei andato a podio' (Di domenica 27 giugno 2021) Quarto alla partenza e quarto al traguardo , ma con un grande rammarico . Il podio era alla portata di Sergio Perez, terzo posto su Bottas sfuggito a causa di sfumature che hanno influito ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Quarto alla partenza e quarto al traguardo , ma con un grande rammarico . Ilera alla portata di Sergio, terzo posto su Bottas sfuggito a causa di sfumature che hanno influito ...

Advertising

GazzettinoL : #ilgazzettinodilivorno.com Notizie flash del 27 giugno 2021 Formula 1 GP Stiria trionfo per Verstappen; Chiude al s… - FormulaPassion : #F1 | Rimpianto #Perez #StyrianGP - Eurosport_IT : Verstappen ?? Leclerc ?? Hamilton ???? Le pagelle del GP di Stiria ???? #F1 | #StyrianGP - FormulaPassion : #F1: domenica dai due volti in casa #McLaren, sorride #Norris, non #Ricciardo - Giorgiovsb : RT @rtl1025: ??? Max #Verstappen vince il #Gp della #Stiria, ottava prova del Mondiale di #Formula1, e allunga in testa alla classifica su L… -