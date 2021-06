Giovanni Ciacci lascia la tv, ma il suo addio non convince: “Ha appena fatto un provino”. Il retroscena (Di domenica 27 giugno 2021) Nella giornata di venerdì 25 giugno, Giovanni Ciacci ha causato un piccolo terremoto nel mondo dello spettacolo. Piccolo perché circoscritto in sostanza a sé stesso: l’opinionista e stylist ha dichiarato di voler lasciare la tv per sempre e con essa anche tutti i social. Un addio inaspettato e che ha sorpreso molti, ma non ha convinto tutti. Alcuni rumor riportano infatti che il suo più che un addio sarebbe a stento un arrivederci. Giovanni Ciacci, dall’addio alla tv al provino per il GF Vip in poche ore “È l’ultima volta che andrò ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 giugno 2021) Nella giornata di venerdì 25 giugno,ha causato un piccolo terremoto nel mondo dello spettacolo. Piccolo perché circoscritto in sostanza a sé stesso: l’opinionista e stylist ha dichiarato di volerre la tv per sempre e con essa anche tutti i social. Uninaspettato e che ha sorpreso molti, ma non ha convinto tutti. Alcuni rumor riportano infatti che il suo più che unsarebbe a stento un arrivederci., dall’alla tv alper il GF Vip in poche ore “È l’ultima volta che andrò ...

Advertising

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - blogtivvu : Mariano Catanzaro verso il Grande Fratello Vip? Potrebbe ritrovare “l’amico speciale” Giovanni Ciacci - StraNotizie : Mariano Catanzaro in dirittura d’arrivo al Grande Fratello Vip (dove ritroverà Giovanni Ciacci) - BITCHYFit : Mariano Catanzaro in dirittura d'arrivo al Grande Fratello Vip (dove ritroverà Giovanni Ciacci) *… - zazoomblog : Giovanni Ciacci ha un nuovo partner: l’ex tronista Mariano Catanzaro - #Giovanni #Ciacci #nuovo #partner: -