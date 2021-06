F1, Charles Leclerc: “Oggi avevo una grande macchina. In futuro dobbiamo essere questi” (Di domenica 27 giugno 2021) Charles Leclerc ha confermato il settimo posto delle qualifiche anche in gara, in occasione del Gran Premio di Stiria 2021, tuttavia l’andamento della corsa rende ancor più significativo ed incoraggiante il risultato del monegasco della Ferrari. Il nativo del Principato si è infatti reso protagonista di una rimonta strepitosa dopo essere stato costretto a fermarsi ai box al termine del primo giro per sostituire l’ala anteriore dopo un contatto al via con l’AlphaTauri di Pierre Gasly. “La macchina Oggi era una grande macchina. È stata una giornata molto positiva. Escludendo ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)ha confermato il settimo posto delle qualifiche anche in gara, in occasione del Gran Premio di Stiria 2021, tuttavia l’andamento della corsa rende ancor più significativo ed incoraggiante il risultato del monegasco della Ferrari. Il nativo del Principato si è infatti reso protagonista di una rimonta strepitosa dopostato costretto a fermarsi ai box al termine del primo giro per sostituire l’ala anteriore dopo un contatto al via con l’AlphaTauri di Pierre Gasly. “Laera una. È stata una giornata molto positiva. Escludendo ...

