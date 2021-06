Coronavirus, maxi focolaio a Maiorca: oltre 800 studenti positivi (Di domenica 27 giugno 2021) maxi focolaio di Covid a Maiorca con oltre 800 studenti contagiati. Come riporta il sito di un giornale locale, il Diario de Mallorca, le autorità hanno deciso di mettere in quarantena 268 studenti in sette alberghi della località turistica, poiché entrati a contatto con i giovani infettati dal virus. Una ondata di contagi che ha coinvolto già più di 850 studenti provenienti da otto comunità autonome (Madrid, Paesi Baschi, Aragon, Comunità Valenciana, Murcia, Galizia, Castilla-La Mancha e Andalusia).I 268 studenti messi in quarantena staranno "sotto la ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 giugno 2021)di Covid acon800contagiati. Come riporta il sito di un giornale locale, il Diario de Mallorca, le autorità hanno deciso di mettere in quarantena 268in sette alberghi della località turistica, poiché entrati a contatto con i giovani infettati dal virus. Una ondata di contagi che ha coinvolto già più di 850provenienti da otto comunità autonome (Madrid, Paesi Baschi, Aragon, Comunità Valenciana, Murcia, Galizia, Castilla-La Mancha e Andalusia).I 268messi in quarantena staranno "sotto la ...

Advertising

r_campix : RT @Nanoalto: Covid, maxi focolaio a Maiorca: 700 ragazzi positivi e 2000 in quarantena - Nanoalto : Covid, maxi focolaio a Maiorca: 700 ragazzi positivi e 2000 in quarantena - VanityFairIt : Un migliaio di persone si sono date appuntamento in un’ex cava a Meleo, vicino Codogno, dove nelle ultime ore è sta… - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS 'Anche in Italia...'. Perché il caso Maiorca fa paura La notizia del maxi focolaio divampato a Ma… - cli_maxi : RT @LAVonlus: Nel 2020 gli Stati Membri hanno agito senza indicazioni da @EU_Commission contro #coronavirus in allevamenti visoni. Unica mi… -