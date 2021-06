Claudio Amendola attacca i No vax: 'Chi si rifiuta di fare il vaccino è ignorante' (Di domenica 27 giugno 2021) attacca senza pietà i No Vax . L'attore romano, ospite di Tagadà ha raccontato di essersi vaccinato all'inizio di maggio e di aver provato un senso di liberazione enorme. Alla conduttrice Tiziana ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021)senza pietà i No Vax . L'attore romano, ospite di Tagadà ha raccontato di essersi vaccinato all'inizio di maggio e di aver provato un senso di liberazione enorme. Alla conduttrice Tiziana ...

Advertising

La7tv : #tagada Claudio #Amendola: 'Ho fatto #Astrazeneca, aspetto la seconda dose. Chi si rifiuta di fare il vaccino è un… - socorros_ad : RT @Gigadesires: Qualcuno di voi ignoranti conosce di preciso l'h-index del prof. Claudio 'Astrazenecone' #Amendola? - vinnix63 : RT @ilmessaggeroit: #claudio amendola attacca i No vax: «Chi si rifiuta di fare il #vaccino è ignorante» - Giacometta3 : RT @ilmessaggeroit: #claudio amendola attacca i No vax: «Chi si rifiuta di fare il #vaccino è ignorante» - its_jade22 : RT @AntoniettaRauso: Claudio Amendola dopo gli omofobi asfalta pure i no vax, i stan him -