Calendario, programma, orari e diretta tv quarti di finale Euro 2020 (Di domenica 27 giugno 2021) Euro 2020 è ormai entrato nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Una volta che verranno archiviati gli ottavi di finale, si penserà ai quarti dove le otto migliori Nazionali del continente si daranno battaglia per provare a raggiungere la finale di Wembely. Ecco il Calendario, il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutte le partite. Francia/Svizzera – Croazia/Spagna venerdì 2 luglio ore 18:00 Rai 1 e Sky Belgio/Portogallo – Italia venerdì 2 luglio ore 21:00 Rai 1 e Sky Olanda/Repubblica Ceca/Danimarca sabato 3 luglio ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021)è ormai entrato nel vivo con la fase ad eliminazione. Una volta che verranno archiviati gli ottavi di, si penserà aidove le otto migliori Nazionali del continente si daranno battaglia per provare a raggiungere ladi Wembely. Ecco il, il, glie la copertura televisiva di tutte le partite. Francia/Svizzera – Croazia/Spagna venerdì 2 luglio ore 18:00 Rai 1 e Sky Belgio/Portogallo – Italia venerdì 2 luglio ore 21:00 Rai 1 e Sky Olanda/Repubblica Ceca/Danimarca sabato 3 luglio ...

