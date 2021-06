Ancora Quartararo! Vittoria e allungo in classifica pre sosta (Di domenica 27 giugno 2021) Il francese della Yamaha rispetta tutti i pronostici tronfiando nella Gara del GP ad Assen e allungando in classifica generale prima della pausa estiva. Impossibile staccare la spina meglio di Yamaha che dopo la doppietta in Qualifica si ripete anche in gara completando il dominio totale del weekend olandese La Gara del GP ad Assen: la cronaca Era quasi scontato l’esito della Gara ad Assen che infatti non ha tardato ad arrivare. Quasi perché nelle gare a questi livelli può succedere davvero di tutto. La dimostrazione l’ha data il povero Maverick Vinales al quale pur scattando dalla pole una partenza non perfetta ha impedito di lottare col compagno per la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Il francese della Yamaha rispetta tutti i pronostici tronfiando nella Gara del GP ad Assen e allungando ingenerale prima della pausa estiva. Impossibile staccare la spina meglio di Yamaha che dopo la doppietta in Qualifica si ripete anche in gara completando il dominio totale del weekend olandese La Gara del GP ad Assen: la cronaca Era quasi scontato l’esito della Gara ad Assen che infatti non ha tardato ad arrivare. Quasi perché nelle gare a questi livelli può succedere davvero di tutto. La dimostrazione l’ha data il povero Maverick Vinales al quale pur scattando dalla pole una partenza non perfetta ha impedito di lottare col compagno per la ...

