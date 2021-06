Wimbledon 2021: i telecronisti di Sky Sport (Di sabato 26 giugno 2021) Tutto pronto per Wimbledon 2021, terzo Slam della stagione che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. L’emittente satellitare non vi farà perdere nemmeno uno scambio sui canali Sky Sport Uno e sul nuovo Sky Sport Tennis. I telecronisti nelle due settimane sull’erba londinese saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Aghemo, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Dario Massara, Antonio Nucera, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Lucio Rizzica, Nicola Roggero, Fabio Tavelli e Federico Zancan. Il commento tecnico è invece affidato a Filippo Volandri, Paolo Bertolucci, Laura ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Tutto pronto per, terzo Slam della stagione che sarà trasmesso in diretta tv su Sky. L’emittente satellitare non vi farà perdere nemmeno uno scambio sui canali SkyUno e sul nuovo SkyTennis. Inelle due settimane sull’erba londinese saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Aghemo, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Dario Massara, Antonio Nucera, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Lucio Rizzica, Nicola Roggero, Fabio Tavelli e Federico Zancan. Il commento tecnico è invece affidato a Filippo Volandri, Paolo Bertolucci, Laura ...

