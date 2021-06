Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 giugno 2021)DEL 26 GIUGNOORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE CODE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA SULLA PONTINA CODE TRA L’EUR E TOR DE CENCI IN DIREZIONE POMEZIA E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO CODE A TRATTI POI SULLA VIA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA TERMINI CENTOCELLE SARA’ INTERROTTA DA OGGI FINO ALLE 13 DEL 30 GIUGNO DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL ...