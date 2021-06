Supernatural, Jared Padalecki chiarisce con Jensen Ackles "Fratelli una volta, fratelli sempre" (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo le polemiche che hanno seguito l'annuncio del prequel di Supernatural, Jared Padalecki e Jensen Ackles si sono chiariti, come testimoniano i loro post sui social. Dopo aver esternato la propria delusione per non aver saputo prima della realizzazione del prequel di Supernatural, Jared Padalecki ha fatto sapere ai fan di aver chiarito con l'amico e collega Jensen Ackles, produttore del progetto. All'inizio di questa settimana, è stato annunciato un prequel spin-off di Supernatural, intitolato The ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo le polemiche che hanno seguito l'annuncio del prequel disi sono chiariti, come testimoniano i loro post sui social. Dopo aver esternato la propria delusione per non aver saputo prima della realizzazione del prequel diha fatto sapere ai fan di aver chiarito con l'amico e collega, produttore del progetto. All'inizio di questa settimana, è stato annunciato un prequel spin-off di, intitolato The ...

