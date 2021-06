Manuel Locatelli | giocatore modello anche in fatto di stile

Leggi su gqitalia

(Di sabato 26 giugno 2021)è un calciatore che esce decisamente dagli schemi. Non solo per i colpi di genio che scattano senza preavviso, maper la sua aria da ragazzo perbene, zero tatuaggi e colpi di testa (se non per tirare in porta). Il golden boy azzurro del Sassuolo è originario di Lecco, ha solo 23 anni, ma è già una stella. E la micidiale doppietta che ha inferto alla Svizzera agli Europei lo ha portato alla ribalta come non mai, mettendolo sotto ai riflettori più che mai. Il centrocampista azzurro ha conquistato pubblico e critica, ein quanto a eleganza il ragazzo ha molto da insegnare a parecchi suoi colleghi ...