Lapo Elkann | “A 13 anni sono stato abusato in collegio”

(Di sabato 26 giugno 2021) .a Verissimo ricorda anche i suoi nonni: “sempre dentro il mio cuore, anche da lassù ti parlano e aiutano nel momento del bisogno. Quando c’ho da pensare a cose importanti penso a cosa avrebbero pensato loro”. In particolare l’imprenditore ricorda Nonna Marella: “È una donna incredibile, a cui devo molto, mi ha aiutato molto e non ho mai conosciuto nessuna donna così come lei. C’è stata sempre nei momenti belli e brutti, è una persona che ha avuto una resilienza, ha combattuto fino alla fine. Mi ha insegnato l’amore”. L’imprenditore poi racconta della sua vita privata e della sua attuale compagna: ...

Nel corso della puntata di Verissimo - Le storie di questo pomeriggio andrà in onda in replica l'intervista shock ain cui l'imprenditore nipote di Gianni Agnelli affronta per la prima volta la vicenda degli abusi che hanno attanagliato la sua esistenza. Tanti i temi al centro dell'intervista, dal ...Ma non finisce qui, visto che per la gioia dei telespettatori saranno diverse le interviste riproposte: si parte dall'esclusiva chiacchierata trae Silvia Toffanin. Il nipote di Gianni ...Lapo Elkann si racconta a cuore aperto a Verissimo da Silvia Toffanin. “Sono stato abusato all’età di 13 anni più volte ed è un qualcosa che ha creato una grandissima complessità" ...Molto attiva anche nel sociale, Joana Lemos ha conosciuto Lapo Elkann nel 2020 durante una cena, organizzata dagli zii di lui, in Portogallo, dove vive lei ...