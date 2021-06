Grillo e Conte | un po' meno della Pimpa e Barbapapà

(Di sabato 26 giugno 2021) Non potrò mai capacitarmi di come questo santo paese abbia potuto mettersi nelle mani di discolacci inutilmente invecchiati, spronati da irrisolto ribellismo adolescenziale e da rancore di tendenza sputazzante (Beppe) oppure da stupore alla Gasperino il carbonaro, che dopo essersi accarezzato nei velluti di palazzo non si capacita di essersi svegliato a bottega (Giuseppe), l’uno che è un vulcano di tragicomiche idee alla Bouvard e Pécuchet, incapaci di reggere un quarto d’ora alla provarealtà, ma con un sovraprezzo di alterigia e violenza, l’altro che impegna le sue migliori energie ad abbinare la pochette al mondo, e ...

Prima e dopo . Così, a breve, il potrebbe essere costretto a descrivere la propria storia. Dopo gli strappi consumati in rapida successione con Davide Casaleggio, gli ortodossi e anche , i grillini ..., dopo la discesa a Roma di, ha potuto constatare con mano che il suo seguito non è numericamente quello che si aspettava. E non è infatti un caso che abbia incontrato per ora solo ...Continuano le fibrillazioni nel M5S. Il nuovo Movimento di Giuseppe Conte è appeso a un filo, il sottilissimo filo della mediazione, che i big del Movimento ...Dopo un pomeriggio speso a tentare di ricucire i rapporti, la tensione trra grillo e Conte resta altissima: lunedì la conferenza stampa ...