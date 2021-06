Formazioni ufficiali Sampdoria-Atalanta: Primavera 1 2020/2021 (Di sabato 26 giugno 2021) Le Formazioni ufficiali di Sampdoria-Atalanta, match di semifinale della fase finale di Primavera 1 2020/2021. Tutto pronto per questa partita in programma alle 18:00 che determinerà la prima qualificata alla finale. I blucerchiati si sono qualificati direttamente alle semifinali delle Final Six grazie al primo posto al termine della regular season con 57 punti. La Dea, quarta al termine della stagione regolare, ha invece dovuto regolare la Roma al primo turno. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Ledi, match di semifinale della fase finale di. Tutto pronto per questa partita in programma alle 18:00 che determinerà la prima qualificata alla finale. I blucerchiati si sono qualificati direttamente alle semifinali delle Final Six grazie al primo posto al termine della regular season con 57 punti. La Dea, quarta al termine della stagione regolare, ha invece dovuto regolare la Roma al primo turno. Ecco le sceltedei due allenatori. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti ...

