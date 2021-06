F1 GP Stiria 2021, Hamilton: “Complimenti a Verstappen, dovremo inventarci qualcosa” (Di sabato 26 giugno 2021) “Complimenti a Verstappen che è stato velocissimo. Io ho dato tutto ma non è stata la sessione migliore per me, la cosa buona è che sarò comunque in prima fila. Va bene così, potremo lottare in gara”. Lo ha detto Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria 2021 in cui il pilota della Mercedes ha ottenuto il terzo tempo, ma con la prima fila vista la penalità per Bottas: “Loro hanno sempre avuto due decimi e mezzo su di noi. Siamo riusciti ad avvicinarci in qualifica, ma in configurazione gara sembrano avanti a noi. Non pensiamo di avere il passo per poterli superare, vedremo di ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “che è stato velocissimo. Io ho dato tutto ma non è stata la sessione migliore per me, la cosa buona è che sarò comunque in prima fila. Va bene così, potremo lottare in gara”. Lo ha detto Lewisal termine delle qualifiche del Gran Premio diin cui il pilota della Mercedes ha ottenuto il terzo tempo, ma con la prima fila vista la penalità per Bottas: “Loro hanno sempre avuto due decimi e mezzo su di noi. Siamo riusciti ad avvicinarci in qualifica, ma in configurazione gara sembrano avanti a noi. Non pensiamo di avere il passo per poterli superare, vedremo di ...

