Draghi “Non siamo ancora fuori dalla pandemia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "La pandemia non è ancora finita, non ne siamo ancora fuori, vediamo quello che sta succedendo in Gran Bretagna. La pandemia va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza". Lo dice il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio Europeo a Bruxelles."Prima di tutto teniamo alta la pressione sui tamponi, continuiamo a farli. E' molto importante per individuare con prontezza lo sviluppo di nuove varianti e contagi", ha sottolineato Draghi.

